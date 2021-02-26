下次約吃飯什麼意思？日前有網友分析台北人與南部人說出這句話的真實含意，發現南北大不同，吸引超過10萬人認同狂讚，海巡署臉書小編也配合時事大搞KUSO，在「海巡署長室臉書粉絲團」宣示，如果海巡特勤隊找你吃飯，他們可能會從天上下來；海巡艦問你要不要吃飯，飲料一定是無限續杯的海水。讓不少民眾笑翻天直呼，太有梗了。

台南人說「下次約吃飯」的真實含意超狂，吸引9.6萬人狂讚。（圖／翻攝自臉書粉專黑貓老師）

「下次約吃飯」涵意南北大不同，海巡署霸氣說法超爆笑。(海巡署提供)

臉書粉專《黑貓老師》日前發文分享，翻譯「下次約吃飯」的意思。當台北人說「下次約吃飯」時，其實只是想禮貌地結束對話，並不是真的要約吃飯；但南部人說「下次約吃飯」則表示，他打算帶你去吃巷口最好吃的店，接著帶你去喝巷口最好喝的飲料，然後帶你去吃巷口第二好吃的店，最後再帶你去買兩斤巷口最好吃的點心。台南人約吃飯絕對是要「選最好吃的、讓吃到飽」，不少網友見狀留言直呼，這是真的！台南人滿滿阿嬤魂，每個人都深怕你餓到。

「下次約吃飯」涵意南北大不同，海巡署霸氣說法超爆笑。(海巡署提供)

「下次約吃飯」涵意南北大不同，海巡署霸氣說法超爆笑。(海巡署提供)

海巡小編也不落人後，將海巡人員真實執法狀況轉化成請吃飯，小編描述，如果跟你說下次吃飯，他會用船上的「罐頭」跟「冷凍食品」煮一碗麵給你吃。如果海巡特勤隊找你吃飯，他們可能會從天上下來，給你出其不意的驚喜。如果你跟海巡犬說下次吃飯，牠們會很認真問你：「下次，是什麼時候？」如果海巡艦問你要不要吃飯，飲料一定是無限續杯的海水。貼文一出，立刻也吸引1.1萬人朝聖按讚

台南市長黃偉哲曾在《黑貓老師》粉專留言處表示：「我本來也不信，結果現在身上多了十公斤。」；台南市立委林俊憲則笑回：「每個台南人家裡的巷口都不得了」；圖文作家「蠢羊與奇怪生物」也說，「幫你正確翻譯：『有種出來吃飯啊不塞爆你我跟你姓』」。

許多網友看完貼文忍不住直呼，「台南人真的是這樣（發抖）」、「台南真的是這樣」、「南部人約吃飯真的是「老子要讓你吃好吃滿吃到爽還要打包」上次去一次三天行程，回來發現胖了兩公斤」、「台南人表示：嗯啊！有一種餓叫台南人怕你餓」、「X，台南人都阿嬤？會餵死人的」、「台南人根本阿嬤魂上身」。

(中時新聞網)