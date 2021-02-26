疫情使許多消費活動停擺，連數位廣告量也出現罕見衰退！DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會25日發表《數位行銷市場與營運調查》報告，2020數位廣告行銷市場規模投資約有近兩成衰退，只有宅經濟與健康產業逆勢成長，包括電商、遊戲App、醫療保健為正向成長幅度較高的三大產業。

展望2021年，DMA預估上半年廣告投資恐怕仍低於2019年水準。就投資項目來看，網紅直播、MarTech導入及自建第一方數據庫，是企業較偏好類型；產業別方面，仍看好電商、遊戲App、醫療保健是正向成長幅度較高的產業。

DMA為台灣具規模與影響力的數位行銷相關協會，現任理事長為電通行銷傳播集團台灣數位長邵懿文，現有157家團體會員、8位個人會員，包括GOOGLE、FACEBOOK等數位廣告業者。DMA在1月針對會員發出問卷，呈現市場現況與展望，並提出七大重要產業觀察。

邵懿文表示，廣告客戶端多有預算，但因全球經濟情勢不明朗，對於行銷投資比較抱持觀望態度。此外，大型國際平台演算政策的轉變，將對市場帶來影響，今年整體有機會溫和成長。

DMA指出2021年數位行銷有7大趨勢商機，包括產業平台生態圈成形，許多企業開始推動數位轉型，提升企業內部數位化程度，強化數位資產，也藉由數據導入深度經營會員，形成「產品服務＋會員數據＋支付金流＋通路媒體」的生態圈。例如全聯、和泰聯網都已漸有規模，未來將有機會帶動台灣MarTech的成長力道，並帶來顧客在零售購物的創新體驗。

再者，新媒體與社群平台崛起，在分眾化、同溫層效應下，國際大型平台成長力道趨緩，不少新興平台崛起，包括Clubhouse、tiktok、小紅書、bilibili、Dcard等，受年輕族群歡迎，越來越多平台帶來媒體資源配置的靈活度與挑戰。

網紅行銷則是目前受品牌歡迎的類型，企業也鼓勵自家員工或忠實粉絲，善用社群平台推廣分享自家產品。隨網紅熱持續，行銷業者也朝媒介平台或網紅孵化器發展，提供網紅相關數據分析，或投入網紅孵化的業務。

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