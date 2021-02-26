看來國王總教練華頓下次要改用不銹鋼做的戰術板才行了！眼見國王26日以121比140慘遭尼克狠狠修理，華頓竟在暫停期間，直接把助教手上的戰術板用力打到地上，當場碎成好幾片，華頓口中更在狂罵球員，可惜根本沒人在聽他說什麼。

會讓華頓如此生氣，除了因為國王苦吞9連敗，更以12勝20敗落居西區倒數第3，關鍵出在這波9連敗當中，國王竟然平均每場被對手得到126.3分，想要贏球當然幾乎不可能，只是華頓選擇用這種方式發洩情緒，只能說他還太嫩了。

國王前鋒哈里生巴恩斯賽後只能無奈表示，「我們的防守能否打得更聰明一點呢？我們必須讓比賽內容打得更好才行。」為了改善球隊防守體質，國王最近才把小葛倫羅賓生釋出，改跟前達欣洋將佩爾簽約，可惜當前看來還沒有成效。

反觀尼克本季在防守著稱的總教練席波迪領軍下，逐漸打出強悍防守球風，也讓他們戰績升到16勝17敗，與暴龍並列東區第4，看來有機會闊別8年重返季後賽行列，今天以替補後衛奎克利25分最高，柏克斯也拿24分，蘭道爾21分、14籃板。

(中時 )