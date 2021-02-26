學生調製出可用吸管喝的「牛年吉祥」創意漸層飲，吸的湯圓也讓學生覺得很新鮮。（曹婷婷攝）

「一飛沖天」的麵包超人日式湯圓，造型可愛討喜。（曹婷婷攝）

應景元宵節，長榮女中餐旅群科發揮創意把傳統節慶文化融入課程變生動，除了教學生創作牛年造型湯圓，調製出可用吸管喝的「牛年吉祥」創意漸層飲，吸的湯圓也讓學生覺得很新鮮；學生也從鹽水蜂炮，做出「一飛沖天」的麵包超人日式湯圓，造型可愛討喜。

長榮女中在元宵節這天安排餐飲科、觀光科創意飲調課，進行特色教學。校方表示，這兩科的課程規畫以大台南觀光、產業發展為導向，養成學生就業能力，由於台南茶飲與美食業盛行，指導老師蔡侑均便以波霸奶茶、紅豆湯為發想，教學生用湯圓搞創意。

製作湯圓的材料主要為糯米粉，校方準備天然紅麴粉、南瓜粉、抹茶與巧克力粉，讓學生調出五顏六色糯米糰，大家便開始搓湯圓，先從最簡單、大小與波霸差不多的小湯圓做起，接著展現捏麵人功夫，做出可愛小牛頭、麵包超人頭造型湯圓，小牛是討個牛年吉祥，麵包超人則以元宵鹽水蜂炮為概念，象徵今年一飛沖天。

各種造型湯圓煮熟後，小牛與麵包超人分別運用在冷、熱飲。冷飲係改良波霸奶茶，波霸用小湯圓取代，奶茶部份則以抹茶和金桔柳橙汁調出漸層飲，最後再放上飄浮小牛頭湯圓，取名「牛年大吉」，不僅可愛討喜，湯圓用吸的，也讓學生覺得很新鮮；熱飲部份則是改良日式紅豆湯圓，用麵包超人搭配紅豆湯，不僅滿足味覺、視覺，更多了童趣。

校長蔡玉敏表示，108課綱起跑後，高中生面對生活、高職生須面對生存。以技職見長、為新課綱前導學校的長榮女中，課程融入在地產業元素，讓學生跨領域學習、發揮創意，培養畢業即就業、甚至創業能力。像是用後壁米粉取代麵粉創作萬聖節米鬆餅、用新市毛豆研發創意甜點及小吃，而到沿海做社區關懷活動時，更選用將軍區牛蒡燉煮養生茶為老人家暖身，無非希望餐旅群科學生未來能善用台南在地產業及文化，用創意在餐飲、觀光市場勝出。

(中時 )