隨著電競產業在國際間的能見度越高，業內競爭也就越激烈，巴西竟有一名19歲電競正妹遭18歲同業選手殺害，兇手還拍下屍體照片，上傳到群組炫耀，隨後向警方自首，他也坦言自己早就計畫已久，會有殺人動機是因為對方實力堅強，對他來說大威脅，消息曝光後，立刻震撼整個社會。

電競選手Sol（Ingrid Oliveira Bueno da Silva）外型甜美，擅長手遊《決勝時刻Mobile》，年紀輕輕的她前景一片看好，然而她22日受邀到男選手Flashlight（Guilherme Alves Costa）家中打遊戲，對方卻突然拿刀狂刺她數刀，導致她倒臥血泊，當場失去呼吸心跳。

報導指出，Flashlight行兇後十分冷靜，還將Sol屍體的慘況錄下，上傳到遊戲的WhatsApp群組中炫耀，原本他打算畏罪自殺，但最後在朋友的勸說下向警方自首，Flashlight也表示，他在剛認識Sol時就開始計畫殺人，且下手時他的神智十分清醒，就只是單純想殺人。

Sol的大好前程被斷送。(圖/翻攝自推特)

被問到殺人動機，Flashlight冷酷地回答：「因為她擋了我的道！」警方也在他的筆記本中發現犯罪計畫，目前已經將他逮捕，事實上，巴西近年來的治安堪憂，女性遭殺害的案件急遽上升，平均每2小時就有一名女子遭謀殺，已經成為政府不得不正視的問題。

(中時新聞網)