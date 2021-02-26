台股今（26）日元宵節，空頭大獲全勝，台股大跌400多點，面臨萬六大關保衛戰，高價股成外資、機構法人提款的焦點，但盤面上仍有約20檔上下的上市櫃個股高掛漲停，包括5名經理人涉及內線交易獲判無罪的浩鼎（4174），去年每股獲利（EPS）5.76元創高的鈞興-KY（4571），水資源概念股的國統（8936）等。

台股今日強守萬六整數關卡，至1點過成成交值近3,400億元，市場推估今天量能約達3,800億元。高價股今天成為空頭襲擊的焦點，200元以上高價股剩下90多檔，僅有10餘檔維持榮面，呈現小漲，其餘多數高價肌都跌2～8％以上，成盤面重災區。

不過，今天盤面大跌聲中，到1點過後，卻無上市櫃股跌停，約有20檔個股強勢衝上漲停，漲停股中沒有200元級高價股，百元的有鈞興-KY、浩鼎、倚強股份、亞信、廣應、安力-KY等6檔，其餘約14～15檔都在80元以下，包括富致、神基、TPK-KY、立康、中鋼構、國統、普誠、易飛網、杭特、易威、吉祥全、洛碁、全譜、李洲、寶碩及晟鈦等。

(工商 )