農委會記者會說明鳳梨遭禁輸入大陸的緊急因應。（中時新聞網）

針對大陸下周一起暫停我國鳳梨輸出到對岸，農委會主委陳吉仲26日招開記者會，語氣激昂表示，25日傍晚就收到相關訊息，大陸片面決定暫停我國鳳梨輸入，他代表所有農業部門感到無法接受，很遺憾大陸做出此決定。（鄧博仁攝）

針對大陸下周一起暫停我國鳳梨輸出到對岸，農委會主委陳吉仲26日招開記者會，語氣激昂表示，25日傍晚就收到相關訊息，大陸片面決定暫停我國鳳梨輸入，他代表所有農業部門感到無法接受，很遺憾大陸做出此決定。（鄧博仁攝）

針對大陸下周一起暫停我國鳳梨輸出到對岸，農委會主委陳吉仲語氣激昂表示，昨（25）日傍晚就收到相關訊息，大陸片面決定暫停我國鳳梨輸入，他代表所有農業部門感到無法接受，很遺憾大陸做出此決定。他並質疑陸方，下禁令的時間點正是我鳳梨產出旺季，此作法不符合國際貿易規範。

大陸海關總署昨透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，通知台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停我國鳳梨輸入，這是首度因檢疫因素暫停水果輸出。據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為中國大陸，達4萬1661公噸、占比逾9成，種植面積以屏東縣最多，而台南市、高雄則次之。

陳吉仲指出，大陸國台辦說鳳梨有有害生物，這是完全錯誤且不符合國際規範的說法，所有鳳梨輸出到大陸及其他16國之中都有符合規定，因此以此說法來阻止鳳梨輸出，這是不合規範的作法。

陳吉仲質疑陸方，為何在此時間點做此決定？此時正是台灣鳳梨產出的季節，不只不符合國際貿易規範，以前說或許還有其道理，過去輸出的鳳梨百分之百合格，大陸選擇相隔四、五個月之後才提出此問題。他希望大陸可以針對此議題立即與我方討論。

陳吉仲透露，陸方昨晚來函告知，我透過動植物防疫管道回函表示，可針對此議題坐下來談，任何需要我方加強改善的，我們都很樂意。我們期待對岸能盡快給我們回應。我國今年鳳梨預計產量41公噸，且我國金鑽鳳梨非常有名，我們有預估每個月產量，四、五月為高峰期，隨著產量高峰、出口數量也跟著高峰，對岸是主要出國市場，前年出口5.2萬公噸，去年出口高達4.5萬公噸，大陸的決定會影響到農民的收益。

陳吉仲表達總統、行政院長已經交代，所有措施都已經準備好了，政策目標為維持今年的產地價格，前兩年是鳳梨輸出的量最多，因此目標會讓所有辛苦種植的農民，不因為非市場因素而導致收入減少。

陳吉仲最後說，我們會找到其他輸出市場，像是日本、新加坡、歐洲，都已經動員打電話，希望能拉出3萬公噸的輸出量，其他2萬公噸拿去做加工，我們會請業者用外銷價格跟農民收購，將大陸禁台灣鳳梨的影響降低。同時會全面啟動國內的行銷系統，讓超市、量販店、餐廳和農會針對台灣優質農產品，在全台各地進行推廣。

(中時新聞網)