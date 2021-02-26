衛福部即將透過COVAX取得20萬劑AZ新冠疫苗，該疫苗在歐洲因傳出副作用，讓國內醫護人員多有疑慮。對此，陳時中今被問到是否願意帶頭施打？他不置可否，僅說如果符合預防接種組的先後順序就可以；因而引來立委費鴻泰質疑身為指揮官應該要有信心，如果疫苗不好就該暫緩進口，未料陳時中竟開嗆說，「等你可以等，沒有強迫你打啦。」

衛福部日前宣布即將透過COVAX取得的20萬劑AZ疫苗，因在歐洲國家有部分醫護人員在接種疫苗後，陸續出現發高燒、頭痛等副作用，使得部分國家已暫緩施打。

立法院今衛福部長陳時中，赴立院針對疫苗採購進行專案報告。國民黨立法院黨團總召費鴻泰質詢指出，歐洲國家部分醫護人員因擔心副作用，而不願施打AZ疫苗，近來台灣也開始有醫護人員表示不願意施打這支疫苗，未來一旦引進，是否可讓醫護人員有選擇權？陳時中說，AZ疫苗的副作用問題不是特別大，所以購買之後就會鼓勵施打。

儘管如此，當費鴻泰接著問，身為防疫指揮官的陳時中，是否願意帶頭施打AZ疫苗？陳時中僅保留地說，如果符合預防接種組的先後順序就可以。

費鴻泰表示，美國總統、副總統在疫苗還沒全面開打前就先帶頭打，打給百姓看，讓大家安心；而現在台灣醫護人員對AZ疫苗充滿疑問，身為指揮官是不是願意帶頭打，應該要果決的回答這個簡單的問題。

但陳時中依舊只說，「如果是問願意不願意，我當然願意」，不過還是要照著預防接種組的先後順序；他也說，不是要讓別人做白老鼠，而是現在全世界施打疫苗，並沒有死亡的案例。

面對陳時中不願允諾優先施打疫苗，費鴻泰說，「講了半天，就是別人先死沒關係，我不疼先死，我了解了」。他也重申，當指揮官就要有絕對的信心，要用具體行動安撫不安，但如果疫苗真的不好，那就不要同意進口來台灣，「我們寧願等」。

未料陳時中又當場開嗆說，「好，謝謝，等你可以等，沒有強迫你打啦。」氣得費鴻泰提醒陳時中，疫苗是科學，不是政治，一直這樣就等著走進死胡同。

(中時 )