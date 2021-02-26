高姓慣竊因缺錢花用，三度前往同一家工廠偷竊電纜，新化警方4小時內就破案，查獲價值上萬元電纜。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市一名高姓慣竊1月間才因盜竊工廠電纜變賣被逮，案件尚在審理中，25日凌晨近5點時又侵入山上區工廠行竊，員警到場會同保全調閱監視器，一眼就認出是高姓慣竊，上午8時30分前往高嫌住處將他帶回說明，現場也查獲遭竊電纜，高嫌坦承犯行不諱，被依竊盜罪嫌移送偵辦。

台南市新化警分局山上分駐所25日清晨4時55分許，接獲山上區一家工廠保全報案，指工廠遭歹徒侵入，觸動保全系統，經員警到場會同保全調閱監視器，鎖定慣竊高姓竊嫌涉嫌重大。

警方上午8時30分前往高嫌新化住處通知高嫌到案說明，高嫌坦承犯行不諱，警方於高嫌住處起獲遭竊電纜線長約30公尺，重51公斤，價值約新台幣1萬7850元。

42歲高嫌是地方頭痛人物，平日無正業，是竊盜慣犯，上月14及15兩日凌晨4時多到山上區同一家工廠偷電纜被逮，為防止工廠電纜線再次遭竊，工廠老闆特別要求保全注意防竊。

高姓嫌犯供稱缺錢繳帳單，近日銅價高漲，他又打起同一家工廠主意，趁夜色前往偷竊，不慎觸動保全系統，警方看到監視畫面不禁搖頭感嘆，又是高姓嫌犯。

新化警察分局長余鴻恩表示，所幸此次遭竊電纜線為廢棄工廠，未造成民生用電停電，危及公共安全，影響民眾生活，呼籲轄區工廠積極與警方合作，共同合作打擊竊賊，只要發現可疑或配電設備有被非台電人員打開，立即撥打110報案。

(中時 )