桃園市蘆竹區26日發生一起小客車自撞車禍，車上除了有61歲蔣姓女駕駛外，另有1名41歲外籍女看護及87歲的蔣姓乘客，87歲蔣女當場無呼吸心跳，目前送醫急救中，車禍原因仍待調查。

1輛藍色小客車自蘆竹區海山路一段往濱海路行駛，不明原因自行撞上電線桿，61歲蔣姓女駕駛胸部疼痛，41歲外籍女看護身體多處挫傷，另87歲蔣姓女乘客當場無意識、無呼吸，警消到場後，趕緊協助患者送醫急救，目前車禍原因不明，仍待警方進一步調查。

(中時 )