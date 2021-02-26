日前受到新冠肺炎及寒流來襲影響，全台民眾捐血意願低落，血庫血量拉警報，新北市中和同濟會再度邀集盛隆開發建設股份有限公司、秀山派出所等單位，於3月1日上午9時至下午5時，在秀朗橋捷運站旁舉辦「捐熱血、分享愛」捐血活動，提供豐富贈品號召民眾一起挽袖捐熱血。

新北市中和同濟會表示，活動也邀集立委林德福、市議員邱烽堯、張維倩、金瑞龍、陳錦錠、張志豪、游輝宂等服務處及中和區里長一起共襄盛舉。

值得一提，民眾只要捐血250c.c.即贈送2公斤御膳米2包、麵線2包，早鳥禮另有提供300元便利商店禮卷，盼可以號召更多民眾一起響應。

中和同濟會會長林言峰指出，受到新冠肺炎影響，全台血庫拉警報，舉辦捐血活動鼓勵民眾一起挽袖捐血，以熱血來凝聚愛心，傳承生命動力，一起為回饋社會。

新北市警友會秀山站站長劉騰駿說，每次舉辦捐血活動都可以看到許多警察自動自發報名捐血活動，捐出熱血透過另一種方式持續守護民眾。

主辦單位擔心民眾於現場久候，現場同時安排有危老重建、都市更新等現場解說，另外還有律師李文聖免費法律諮詢服務（上午10時至中午12時）、保險諮詢服務等，鼓勵民眾多多利用。

(中時 )