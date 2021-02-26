這幾天國安局接獲媒體檢舉，有自稱在國安局工作的人用匿名假帳號，以社群網站貼文和媒體投書爆料的方式，散播假的資料，指控國安局不法監聽黨政公職與外交人員。民進黨發言人劉康彥表示，世界各國也對這種訊息的認知戰提出警示，對於境外勢力在認知戰持續無孔不入的攻擊，大家必須時時刻刻保持戒心。

國安局日前駁斥有關「台灣吹哨者指控國安單位違法監聽」的說明裡提到，根據初步追查，該錯假資訊最早於109年便以網路假帳號於「澳門流動社區CyberCTM.com」及「香港討論區」貼文發布，並同步以假冒東歐人士之「Anna Williams」推特帳號推文，近日則以媒體爆料投書形式廣傳多家媒體。相關內容經檢視也發現多處有「簡轉繁」、「中國用語」，例如以「斯威士蘭」稱呼我國友邦「史瓦帝尼」，以中國大陸使用的「台灣政治大學」稱呼我國慣用的「國立政治大學」等。

劉康彥說，從這則假訊息當中可以發現，有「簡體字轉繁體字」，並使用「中國用語」，例如用中國使用的「台灣政治大學」來稱呼我國慣用的「國立政治大學」，用「斯威士蘭」來稱呼我國友邦「史瓦帝尼」。不實的資料內容也列舉了多位黨政公職以及各國駐台外交人員，明顯企圖破壞我國與理念相近國家、國民、政黨之間的對立。這都是典型的「認知作戰」方式。

劉說，中國境外勢力伺機發動「認知資訊戰」，也是大家說的「入腦」作戰，以大量的訊息，逼真細膩的包裝方式，透過多元管道反覆出現，讓民眾混淆、攻勢不斷。近期常見的做法包括：培養台灣籍網路直播主、扶植網紅、散播虛張聲勢的恐嚇軍演訊息、中國網友冒充台灣人攻擊譚德賽、透過內容農場網站散布假新聞，都是希望影響輿論挑撥台灣內部團結，達到中國統戰的目標。

劉表示，在防疫期間也出現許多不實的「防疫假訊息」，請民眾小心謹慎，收到後也不要任意轉傳分享，避免誤傳不實訊息。民眾如果接獲有疑慮的訊息時，請隨時向相關單位檢舉，全民一起對抗認知作戰，守護台灣安全。

(中時 )