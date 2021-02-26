凱擘大寬頻宣布與瑪帛科技合作，A1 Box上架MABOW TV瑪帛電視電話服務，透過電視大螢幕即可和家人視訊通話、顯示生活提醒、欣賞家庭相簿，在外地工作也能隨時關懷家中長輩。

凱擘表示，瑪帛電視電話操作方式簡便，先開啟A1 Box點選「MABOW TV」進入服務，於手機下載專屬APP「MABOW home」再掃描電視上的QR code即可綁定。聯繫時以APP撥打電話，家人只需按下遙控器上的OK鍵／綠色鍵隨即進行電視視訊通話，影像更大、更清晰，暖心滿足長輩需求，不論彼此距離多遠都像近在眼前。

若外出時惦記家人、或臨時想到事情，還能在APP中留下叮嚀文字並預設時程，於指定時間將訊息顯示在家中電視畫面上，家人讀取後手機便呈現已讀，不在家也能準時送出提醒長輩生活大小事的訊息。瑪帛電視電話服務還支援家庭相簿功能，提供家中成員透過手機將生活照上傳電視相簿中，搭配語音留言互動設計，即時分享開心時刻，往後也能重溫時光。

凱擘針對MABOW TV瑪帛電視電話服務，提供新申辦光纖上網指定方案，可免費體驗3個月，機上盒myVideo開春上架旗艦台劇、強檔電影，3月底前觀影追劇就送看片金回饋、再抽千元momo幣，還有機會加碼帶回烤雞餐券。

另外，新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，每月月租699元起，免費體驗MABOW TV瑪帛電視電話服務（含高畫質攝影機）3個月，再送機上盒myVideo豪華月租2年；3月31日前新申辦並完成安裝，加贈GeForce NOW雲端遊戲30天暢玩，再加碼送momo幣1,000元。

除此，機上盒「myVideo豪華月租」開春新上架旗艦台劇《天橋上的魔術師》，耗時5年、斥資2億重金打造，集結金馬獎最佳攝影、最佳造型設計，及金曲獎最佳製作人黃韻玲等超強幕後陣容，並與南韓《寄生上流》視覺特效團隊跨國合作。

機上盒myVideo亦搶先上架電玩迷最期待的《魔物獵人》電影「數位珍藏版」，「單點強檔」新上架哆啦A夢50周年紀念作品《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》，「4K高畫質專區」包括《蜘蛛人》、《MIB星際戰警》系列、《銀翼殺手2049》、《猛毒》等多部經典強片。

(工商 )