路透引述NHK 26日（周五）報導，日本政府本月底前將解除大多數地區的緊急事態宣言，比原訂時程提前一周，不過東京和鄰近3縣仍維持現狀。

NHK指出，大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡等府縣將解除緊急事態。

先前因日本出現第三波疫情橫掃全境，使得日政府下令日本47個都府縣中有11個進入緊急事態。

NHK指出，新冠病毒感染自1月初達到高峰後，如今已大幅下降，該國政府希望一如原訂時間、也就是3月7日解除剩下4個都府縣的緊急事態宣言。

(工商 )