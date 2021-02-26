路透引述NHK 26日（周五）報導，日本政府本月底前將解除大多數地區的緊急事態宣言，比原訂時程提前一周，不過東京和鄰近3縣仍維持現狀。
NHK指出，大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡等府縣將解除緊急事態。
先前因日本出現第三波疫情橫掃全境，使得日政府下令日本47個都府縣中有11個進入緊急事態。
NHK指出，新冠病毒感染自1月初達到高峰後，如今已大幅下降，該國政府希望一如原訂時間、也就是3月7日解除剩下4個都府縣的緊急事態宣言。
(工商 )
路透引述NHK 26日（周五）報導，日本政府本月底前將解除大多數地區的緊急事態宣言，比原訂時程提前一周，不過東京和鄰近3縣仍維持現狀。
NHK指出，大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡等府縣將解除緊急事態。
先前因日本出現第三波疫情橫掃全境，使得日政府下令日本47個都府縣中有11個進入緊急事態。
NHK指出，新冠病毒感染自1月初達到高峰後，如今已大幅下降，該國政府希望一如原訂時間、也就是3月7日解除剩下4個都府縣的緊急事態宣言。
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