國產疫苗聯亞今天開始進行二期臨床試驗的施打，從中國附醫出發，上午已有28名受試者完成第一劑接種，估計下午還會有10多名受試者完成施打，目前中國附醫已有兩百多名受試者完成收案，明起北醫也將開始收案進行疫苗施打作業。

中國附醫副院長黃高彬今天表示，聯亞疫苗預計收案3850人，目前光是中國附醫就已領跑搶先收案兩百餘人，主要是因負責本次疫苗試驗的人體試驗倫理委員會申請在於中國附醫，其他合作的十家醫院則將待IRB審查通過後一一進行收案、施打。

黃高彬表示，上午接受施打的20人，過程一切順利，無人出現紅腫疼痛的狀況，今天下午將繼續進行疫苗施打作業，估計全天接種人數能超過40人。

聯亞疫苗本次臨床試驗從北至南還包含三軍總醫院、台北榮總、台北醫學大學附設醫院、亞東紀念醫院、林口長庚、彰化基督教醫院、成功大學附設醫院、高雄長庚、高雄榮總、高雄醫學大學附設醫院等十家醫院，預計要在3月底前完成全數3850人的收案以及第一劑接種。

黃高彬指出，接種完第一劑後要等28天才能再接種第二劑，因此目前規劃要拚四月底前完成全數的第二劑接種，5月蒐集完整資料分析後，預計六月就可向食藥署提出緊急使用授權申請。

衛福部長陳時中昨指出，萬一國外購買的疫苗因產量問題無法如期抵台，國產疫苗可望接上空缺，對此聯亞生技先前曾指出，4月將開始量產疫苗，年中就可交貨一千萬劑，到年底預計可產出一億劑疫苗。

我國目前也對聯亞生技開出五百萬劑的疫苗採購合約，以及另外五百萬劑的開口合約，對此聯亞生技指出，確實是朝這方向洽談，但詳情仍依指揮中心公告為準，目前連同聯亞疫苗，我國共掌握包含AZ、COVAX、Moderna總計約2500萬劑的新冠疫苗。

(中時 )