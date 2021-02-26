誠品生活(2926)旗下誠品行旅拓展館外餐飲事業，宣布首度跨足中菜領域、進駐誠品生活松菸店3樓開出「聚聚樓」中餐廳品牌，成為第3個館外餐飲據點，以約700元平均客單價搶攻松菸周邊商務客商機，目標年營收達2500萬元。

誠品行旅去年開展館外餐飲事業，5月接手經營位於誠品信義店3樓的elite cafe，11月於誠品生活松菸店3樓的黑卡中心開出eslite premium。同時，亦將館內The Chapter Cafe的炙燒和牛頰牛肉麵商品化，推出常溫牛肉麵包對外販售，迄今已熱銷逾1萬盒。

誠品行旅此次首度跨足中餐領域，於誠品生活松菸店3樓開出「聚聚樓」中餐廳品牌。店規模約45坪、設有60個席位，包括2座可分別容納4人的卡座式沙發位置，以及1間可容納12人的獨立包廂，顧客用餐可欣賞松菸綠地及古蹟建築，並遠眺台北101景致。

「聚聚樓」延攬擁有逾40年廚齡、曾任職多家星級飯店的劉建鋒擔任主廚，彙集江浙、廣式、川菜及台式等大中華料理精隨，精選出近60道佳餚美饌，單點菜色每道180元起，午間及晚間套餐每位1200元起，平均客單價約650～700元。

誠品行旅總經理王本仁表示，決定跨足中餐領域開出「聚聚樓」，主要考量松菸周遭沒有中餐廳，館內餐廳亦以西式料理為主。考量進駐台北文創大樓的企業中午有商務聚餐需求，且行旅疫情前港澳、日韓及陸客多，決議以差異化策略切入搶攻相關商機。

(時報資訊)