下周國際新聞事件

3/1 周一 澳洲2月AI Group製造業指數

澳洲2月IHS Markit製造業採購經理人指數

韓國2月出口

日本2月au Jibun銀行製造業採購經理人指數

法國／德國／歐元區2月IHS Markit製造業採購經理人指數

英國2月Markit／CIPS製造業採購經理人指數

德國／義大利2月通膨率

美國2月IHS Markit製造業採購經理人指數

美國2月ISM製造業採購經理人指數

業績報告：Novavax、Zoom

3/2 周二 韓國1月工業生產

韓國1月零售銷售

日本1月失業率

美國2月汽車總銷售量

澳洲央行利率政策決定

韓國2月IHS Markit製造業採購經理人指數

德國1月零售銷售

德國2月失業率

歐元區2月通膨率

業績報告：HP、Target

3/3 周三 歐元區2月IHS Markit服務業採購經理人指數

義大利第4季經濟成長率

歐元區1月生產者物價指數

美國2月IHS Markit服務業採購經理人指數

美國2月ISM非製造業採購經理人指數

美國EIA原油庫存報告

南非 OPEC JMMC會議

3/4 周四 韓國第4季經濟成長率

韓國2月通膨率

澳洲第4季經濟成長率

澳洲1月零售銷售

日本2月消費者信心指數

歐元區1月零售銷售

歐元區1月失業率

法國1月零售銷售

美國初次請領失業給付人數報告

美國就業市場報告

美國1月工廠訂單

南非OPEC+ 會議

業績報告：Costco

3/5 周五 德國1月工廠訂單

英國2月Halifax房價指數

義大利1月零售銷售

美國2月非農就業

美國1月貿易收支

美國2月失業率

《國際經濟》超預期 歐元區2月經濟信心升抵93.4
《國際金融》債息升美股趴 歐股跟跌

(時報資訊)

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