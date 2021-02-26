下周國際新聞事件
3/1 周一 澳洲2月AI Group製造業指數
澳洲2月IHS Markit製造業採購經理人指數
韓國2月出口
日本2月au Jibun銀行製造業採購經理人指數
法國／德國／歐元區2月IHS Markit製造業採購經理人指數
英國2月Markit／CIPS製造業採購經理人指數
德國／義大利2月通膨率
美國2月IHS Markit製造業採購經理人指數
美國2月ISM製造業採購經理人指數
業績報告：Novavax、Zoom
3/2 周二 韓國1月工業生產
韓國1月零售銷售
日本1月失業率
美國2月汽車總銷售量
澳洲央行利率政策決定
韓國2月IHS Markit製造業採購經理人指數
德國1月零售銷售
德國2月失業率
歐元區2月通膨率
業績報告：HP、Target
3/3 周三 歐元區2月IHS Markit服務業採購經理人指數
義大利第4季經濟成長率
歐元區1月生產者物價指數
美國2月IHS Markit服務業採購經理人指數
美國2月ISM非製造業採購經理人指數
美國EIA原油庫存報告
南非 OPEC JMMC會議
3/4 周四 韓國第4季經濟成長率
韓國2月通膨率
澳洲第4季經濟成長率
澳洲1月零售銷售
日本2月消費者信心指數
歐元區1月零售銷售
歐元區1月失業率
法國1月零售銷售
美國初次請領失業給付人數報告
美國就業市場報告
美國1月工廠訂單
南非OPEC+ 會議
業績報告：Costco
3/5 周五 德國1月工廠訂單
英國2月Halifax房價指數
義大利1月零售銷售
美國2月非農就業
美國1月貿易收支
美國2月失業率
(時報資訊)
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