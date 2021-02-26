指數編纂公司MSCI明晟最新季度調整盤後生效，台股尾盤爆量下殺，大盤指數終場失守16000點關卡，收在15953.8點，跌498.38點，跌幅逾3%，成交值新台幣4321.13億元。

台積電股價收在606元，跌29元，市值縮水7519億元，滑落至15.71兆元，影響大盤指數約246點。其餘權值股鴻海、聯發科與大立光也紛紛走弱，電子類股指數跌3.56%，為盤面弱勢指標。（編輯：潘羿菁）1100226

(中央社)