台積電跌29元 台股重挫498點失守16000點 14:262021/02/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指數編纂公司MSCI明晟最新季度調整盤後生效，台股尾盤爆量下殺，大盤指數終場失守16000點關卡，收在15953.8點，跌498.38點，跌幅逾3%，成交值新台幣4321.13億元。 台積電股價收在606元，跌29元，市值縮水7519億元，滑落至15.71兆元，影響大盤指數約246點。其餘權值股鴻海、聯發科與大立光也紛紛走弱，電子類股指數跌3.56%，為盤面弱勢指標。（編輯：潘羿菁）1100226 台股失守萬六 證期局緊盯 牛年最慘1天 台積電狂崩4.5％ 台股暴殺近500點、破萬六 (中央社) #指數 #台積電 #大盤 #大盤指數 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股走出新高度 賀鳴珩：五大建言推動台股永續發展 13:502021/02/26 財經 新聞早班車》實價登錄2.0 爭取7月1日上路 06:312021/02/26 政治 美股道瓊重挫559點 台積電ADR跌逾4.7％ 07:412021/02/26 國際 《晨間解盤》日KD進入超買區 短線恐陷入震盪(日盛投顧提供) 09:252021/02/26 財經 《晨間解盤》湧雙低族群 宜逢低布局(倫元投顧提供) 09:092021/02/26 財經 《盤後解析》大跌498點 萬六、月線飛了 14:322021/02/26 財經 《港股》美債息飆升、美股重挫 恆指一度崩跌3％ 10:512021/02/26 財經 《集中市場》外資賣超944億元 史上最大 15:232021/02/26 財經 《台北股市》美股巨浪＋外資逃亡 台股心驚驚 16:142021/02/26 財經 元宵驚嚇 台積電慘殺 台股一度崩逾400點 09:032021/02/26 財經 台股 多頭格局不變 04:102021/02/26 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂全散戶冤魂 - 財經 特斯拉加州廠爆停工 馬斯克曝背後原因 - 財經 資金棄高PE、轉進低估值股 老牌集團股全面大漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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