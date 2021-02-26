苗栗縣政府將於苗栗市貓裏喵親子公園旁新建滑輪溜冰場，並執行親子公園第2期工程，增設魔術方塊主題的地景互動遊戲場，圖為完工示意圖。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣許多學校以社團課程栽培滑輪溜冰選手，卻苦尋不著符合賽事標準的場地練習，苗栗縣政爭取中央補助，將在苗栗市貓裏喵親子公園旁空地，新建苗縣首座國家級且符合正式賽事規定的滑輪溜冰場，另外親子公園也進行第2期工程，將增設地景互動遊戲場，26日舉辦聯合開工動土典禮。

苗栗縣體育會滑輪溜冰委員會總幹事張智鈞指出，縣內許多學校成立直排輪社團，藉由社團希望栽培更多運動員，但以往苗栗市學子以建功國小溜冰場為練習場地，卻因校園防疫加上國小的場地也不是標準場地，讓苗栗選手準備大型比賽很吃力，小朋友喜歡滑輪溜冰，家長就要辛苦的帶他們到外縣市訓練。

不讓苗栗選手落後於人，苗栗縣政府向教育部體育署爭取經費，耗資3000萬元要在貓裏喵親子公園旁空地建置全縣首座國家級且符合滑輪溜冰協會規定的正式比賽場地，包含夜間照明及觀眾台等設施，除了提供民眾使用，也能引進全國大型賽事推動運動產業發展，預計今年3月開工、9月底完工。

水利處另指出，內政府營建署著眼於貓裏喵親子公園第1期工程成效顯著，再核定「苗栗縣議會後方親子公園設置計畫」第2期工程經費810萬元，加上縣府90萬元配合款，增設魔術方塊為主題的地景互動遊戲場，讓小朋友可以攀爬、躲貓貓、跳格子等，該工程已於2月17日開工，預計7月底完工。

城鄉發展科表示，後龍溪周邊運動休閒軸帶，未來不僅有多元具啟發性及增進親子互動的遊憩空間，也有體育運動或運動競技型運用場域，此外「苗栗縣立體育館整修暨耐震補強工程」已竣工，定於3月23日舉辦啟用典禮。縣府推動苗栗公園2.0計畫，除現有3座大型親子公園，後續頭份、通霄、頭屋、銅鑼及公館也將陸續執行鄰里公園設置。

(中時 )