台灣指數公司最新公布「台灣上市上櫃生技醫療股價指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入祺驊（1593）、杏昌（1788）、永信（3705）、台微體（4152）、杏國（4192）、生華科（6492）等6檔，另無成分股刪除。

台指公司表示，成分股納入和刪除之變動，自2月25日盤後生效，即自2月26日起生效。

(工商 )