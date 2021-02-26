上市櫃生技股指數 新增祺驊等6檔個股 14:212021/02/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司最新公布「台灣上市上櫃生技醫療股價指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入祺驊（1593）、杏昌（1788）、永信（3705）、台微體（4152）、杏國（4192）、生華科（6492）等6檔，另無成分股刪除。 台指公司表示，成分股納入和刪除之變動，自2月25日盤後生效，即自2月26日起生效。 元宵驚嚇 台積電慘殺 台股一度崩逾400點 台驊轉投資股票獲利豐 全年業績旺 (工商 ) #祺驊 #生華科 #台微體 #杏國 #杏昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股重挫400點 浩鼎等約20檔逆勢漲停 14:062021/02/26 財經 元大電動車N買氣夯 增發40萬張 04:102021/02/26 證券．權證 外資大提款 14檔賣超逾10億 17:592021/02/26 財經 《造紙股》營運擁轉機 華紙勇猛 12:502021/02/26 財經 15檔後市俏 自營商搶買 04:102021/02/26 證券．權證 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂全散戶冤魂 00:032021/02/26 財經 護國群山選股攻略 關鍵一出就是進場好時機 18:002021/02/26 財經 《盤後解析》大跌498點 萬六、月線飛了 14:322021/02/26 財經 外資急回補231億 台股戰萬七態勢確立 04:102021/02/26 證券．權證 《興櫃股》永豐實去年獲利衝新高 擬配息4元、殖利率逾7％ 10:512021/02/26 財經 黑手做文創3／被倒帳近千萬決定只做大公司生意 台積電找上門、產品愈做愈精密 08:162021/02/26 財經 財經熱門新聞 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂全散戶冤魂 - 財經 特斯拉加州廠爆停工 馬斯克曝背後原因 - 財經 資金棄高PE、轉進低估值股 老牌集團股全面大漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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