新北市泰山區蔡姓男子與李姓女子結婚數年，兩人偶爾會返回李女母親家居住，未料結婚3年後蔡男卻遭李女莫名趕出家門，期間蔡男多次打電話、傳訊與李女聯繫，但對方不聞不問，甚至繼續開著蔡男名下汽車，蔡男多次收到罰單，氣不過向法院請求離婚，卻在準備訴訟過程中，意外發現李女在外與人偷生一子，令他相當錯愕。

判決書指，蔡男與李女2015年間結婚，婚後共同在各地市場販賣五金零件，並同住在泰山鐵皮倉庫屋，不過每周都會返回李女母親家居住，但蔡男卻在2018年3月間被李女趕出家門，李女甚至斷開與蔡男的所有聯繫，無論對方多次打電話、用臉書、line傳訊都置之不理。

蔡男被趕出家門後，收到數十張違規罰單，原來李女事後仍將他名下的貨車佔為己有，多次駕車違規，使蔡男須代為繳納罰款；事後，蔡男忍無可忍向新北地院請求離婚，在聲請李女戶籍騰本時，意外發現李女在外與他人生下一子，甚至在將他趕出家門1年後辦理領養，而開庭時，李女也完全未到場陳述。

新北地院認為，蔡男和李女雙方分居多年，李女違反婚姻忠誠義務，與他人偷生子，又在尚未辦理離婚的情況下認養子女，甚至拒絕與蔡男聯絡，多次駕駛對方汽車惡意違規、欠繳稅款，顯見雙方徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻關係嚴重動搖，因此判准離婚，全案可上訴。

(中時 )