正飽受旗下KONA車款，因電池瑕疵導致火燒車疑慮而要召回之苦的現代汽車，現在傳出自家首部純電能IONIQ 5熱銷，訂單接到手軟的好消息。

現代汽車26日表示，前幾天才剛舉行過線上發表會的IONIQ 5純電能汽車，在韓國國內受到強烈迴響，公開首日就接到超過2.3萬輛預購訂單，遠超過2019年底推出改款後Grandeur，在當時所創下17,294輛預訂紀錄。

現代汽車補充，由於市場反應熱烈，故25日就開始接收這輛全新純電能Crossover預購訂單。而這些車主恐怕還要苦等到第二季，才能夠與新車IONIQ 5來個相見歡。不過，歐洲可望在三月就可看到IONIQ 5在路上跑，美國則要等到快年底。

IONIQ 5是現代汽車利用自己全球電動汽車平台E-GMP，所打造出純電能處女作品。目前售價約在5000萬至5500萬韓元，約4.5萬至4.95萬美元間。不過若計入政府優惠補貼，售價就降到約為4000萬韓元左右。

(時報資訊)