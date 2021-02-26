疫情縮小規模 野柳神明淨港為疫情祈福。（新北市民政局提供／葉德正新北傳真）

新北元宵宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」26日在萬里野柳保安宮登場，民政局長柯慶忠、萬里區長粘雪琴及地方民意代表等人參與祈福儀式，祈求新的一年諸事吉祥、平安豐收。今年因疫情影響取消百人跳水、縮減規模，但信徒扛著神轎，在「進喔！發喔！」吆喝聲中跳進漁港，為全台祈福。

柯慶忠表示，元宵節野柳神明淨港「水裡來，火裡去」的百年祈福儀式，是新北重要無形文化資產，信眾透過向開漳聖王祈福，庇佑漁獲年年豐收。今年配合防疫縮小規模辦理、遶境改車巡方式進行外，現場並設置防疫站，於廟前入口處為民眾噴酒精消毒液與量額溫，全程戴口罩、實名制等防疫措施，讓民眾安心參加。

今日儀式於向開漳聖王上香致意後，12艘漁船載著神尊繞港三圈「淨海巡洋」儀式，隨後靠岸吊起一整網的鱸魚，象徵每次出航回來都能「漁獲滿艙」。

接著在眾人高喊「進喔！發喔！」吆喝聲中, 開漳聖王、周府將軍、關聖帝君、天上聖母、三太子、福德正神等神尊，由壯丁抬著神轎，依序躍入野柳港內淨港，上岸後壯丁抬轎赤腳衝過炭火，完成「過火」儀式，精彩的「水裡去，火裡來」特色宗教科儀，為整個活動帶來最高潮。

在地子弟也從小傳承地方特色及文化，其中第一次參加抬轎的11歲蔡秉祐，野柳國小五年級，從小受開漳聖王庇佑平安長大，年年參與聖會，很喜歡廟會歡樂氣氛，今年在家長支持下特別見習為開漳聖王抬轎淨港，祝神明生日快樂，因從幼稚園開始就習泳，ㄧ點也不怕跳港，反而覺得一整年可以更平安！

民政局建議，今年元宵節適逢星期五小周末及228連假，民眾可搭配「青春山海線」安排旅遊行程，體驗北海岸自然風情。提醒民眾外出參與活動及旅遊時，仍請落實防疫措施，並保持社交距離，以維護自身及他人健康。

(中時 )