花蓮市東大門夜市有近400攤位，傳出有攤商將攤位轉租，從中賺取價差，當起二房東，縣府稽查發現約2成攤商實際營運與申請品項不符，縣府將依契約規定限期改善，逾期不改善者將收回攤位使用權。

東大門夜市包括福町夜市、原住民一條街、自強夜市、各省一條街4大區域。

縣府24日晚間前往東大門夜市專案稽查，主要查訪招牌名稱是否與攤商申請相同、投保火險、明火攤商是否依規定裝設防火建材等項目。

觀光處指出，東大門夜市攤位使用費每月僅收取2000元，不過依稅務機關資料顯示，東大門夜市攤商轉租行情每月租金約1萬至1萬2000元間，是縣府租金的5倍以上，攤商非法轉租賺取價差。

觀光處長張志翔受訪指出，盤查後，約有2成攤商有攤招不符情形，申請銷售的商品、服務與實際不符，顯有轉租的可能性，初步會依契約計點，限期改善，滿3點就收回使用權，將攤位提供給真正需要的民眾。

張志翔說，據查訪，業者會以合夥、聘僱等方式規避轉租行為，會持續追蹤攤招不符的攤位，若查獲非法轉租行為，就可直接撤銷使用權；若攤商經營不下去，可直接向申請退租。

相較於市區租用店面，東大門夜市攤位使用費每月僅2000元，民眾認為：「實在是過於便宜」，為此，張志翔說，夜市創立初期，縣府考量業者營運成本，設定最低租金，減輕店家負擔，卻因此造成轉租情形，縣府將通盤考量市場租金行情後納入評估。

東大門福町夜市主委黃家明說，夜市競爭大，很多業者會以合夥方式降低分擔營運成本，建議縣府可以輔導這些合夥業者；縣府有意調整租金一事，因接連遇到地震、新冠肺炎疫情災情延後，支持提高租金，提升夜市整體硬體設備。

(中時 )