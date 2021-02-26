中國大陸海關總署昨天透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，通知台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停我國鳳梨輸入，也是首度因檢疫因素暫停水果輸出，對此，農委會主委陳吉仲今天表示，無法接受、遺憾中國做這樣的決定，更指出陸方作法不符合國際規範，已經回函要求協商。

據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為中國大陸，達4萬1661公噸、占比逾9成，種植面積以屏東縣最多，而台南市、高雄則次之。

「無法接受、遺憾中國做這樣的決定」，農委會主委陳吉仲表示，大陸以檢出有害生物芥殼蟲為由，但就算檢出芥殼蟲、只要燻蒸仍可外銷，陸方作法不符合國際規範。

陳吉仲提及，此次對岸關切的3種芥殼蟲，在鳳梨是常見的病蟲害，以去年為例10月之前，對岸檢驗5544批、不合格有13批，合格達99.77％，就算被檢出有上述3種芥殼蟲，也僅要燻蒸即可進入，現在又在鳳梨大量採收之前做出這樣的決定，「十分訝異」。

陳吉仲指出，已請防檢局透過兩岸動植物管道回函，希望就在原本的管道坐下來溝通。

(中時 )