本土劇女演員星卉，演出《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》、《天下父母心》等本土劇走紅，不過近幾年已鮮少在螢光幕前曝光，日前在臉書透露陪著自己成長的祖厝要被拆除，若要維修費用也是天價，只能忍痛選擇拆除，讓她直呼大感不捨。

星卉在臉書曬出老家祖厝的照片，接著表示：「那是我從小長大的地方，面對拆除祖厝的事情，我真的真的很不捨」，不過有網友建議屋頂及內部可以整修，這樣就能保留整個古厝原始外貌，也能保有從小到大的回憶」，對此她表示礙於維修費用太貴，加上房子太過老舊隨時會有危險，為了顧及經過的路人生命安全，與家人的討論之後，只能選擇忍痛拆除。

面對拆除祖厝的事情⋯ 我真的真的很不捨⋯⋯ 那是我從小長大的地方⋯⋯ 由星卉的幸福天地發佈於 2021年2月23日 星期二

2014年星卉遭逢人生低潮，高齡92歲的奶奶病危，只能簽下放棄急救同意書，導致她情緒無法平復，更被診斷出罹患憂鬱症，也逐漸淡出演藝圈，好不容易走出陰霾，2017年復出拍攝本土劇《甘味人生》，卻因壓力過大失眠吞藥，鬧出輕生烏龍，沒想到跨足直播又慘賠百萬，一度傳出退出演藝圈的消息。

對此，星卉去年底出面澄清流傳已久的「息影」傳聞，強調參與直播是副業，演戲仍是她的主業，出道23年的她，不僅與出道的第一個經紀人林金俐再度合作，情路顛簸的她，也在與分開29年的初戀情人再續前緣，至於是否會結婚？她表示目前感情穩定，有好消息再跟大家分享。

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