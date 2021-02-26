一名家境不錯、未來可繼承逾4千萬元房產的女網友，最近不爽被主管欺負，耍任性提離職，她算一算，如果把房子賣掉住鄉下，剩餘的錢夠她花160年，何況她每月有投資獲利2萬元被動收入「我不打算一輩子廢在家，想做什麼就做什麼。文章曝光掀起網友驚呼「姐姐！我不想努力了」。

一名女網友在《Dcard》抱怨，某天上班突然被主管劈哩啪啦罵了一頓，讓她有感而發認為，人的生命短暫，花20年讀書學習，職場打拚40年，退休後就剩下10多年光陰「不管富有還是貧窮，死了還不就一個甕擺在那」，讓她決定離職。

原PO接著透露，自己是獨生女，爸媽公務員退休，多年前在台北置產，房子價值約4000多萬元（以後一定會繼承），加上自己有儲蓄習慣，每月股利配息最少獲利2萬多元。

原PO強調，一家三口本來就打算把房產賣掉，然後到新竹買棟800萬元透天厝搬去住。她說，爸媽靠退休金與存款，下半輩絕對夠用，自己如果這輩子不婚不育，即使離職後沒收入、一年花20萬元，除以賣房後剩餘的3200萬元，足夠她花160年，而且目前有被動收入，根本用不到這筆錢，我也不打算一輩子廢在家，想做什麼就做什麼。

網友看到貼文羨慕回應「要工作四十年，然後要被罵，想到要生活又忍住，哭啊，不是獨生女的我羨慕QQ」、「我不是獨生女，爸媽也有留房產給我們三姊妹，不過我愛我的工作」、「我們可以一起漫步在台北的街頭，去看夜景、遊山玩水」、「姐姐我不想努力了」、「首先要有有錢的爸媽」。

(中時新聞網)