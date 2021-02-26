美國消費電子零售商百思買（Best Buy）第四財季獲利表現意外強勁，但由於銷售增長與疫情剛爆發時相比有所放緩，其營收表現不如市場預期。

百思買並警告，公司營收可能進一步放緩。財務長Matt Bilunas表示，本年度同店營收估將介於下滑2%到成長1%，他並表示，這項預測是假設客戶將在下半年恢復或加快在出外旅行與用餐等方面的支出。

百思買周四股價崩跌9.27%，收在102.94美元；過去一年來股價上漲近35%，使市值達到266.6億美元。

百思買公布第四財季（截至1月30日）淨營收為169.4億美元，優於前一年同期的152億美元，但不如市場預期的172.3億美元。

第四財季淨利為8.16億美元，相當於每股3.10美元，較前一年同期的7.45億美元或每股盈餘2.84美元成長。

經調整後每股盈餘為3.48美元，略高於市場預期的3.45美元。

線上營收與開業至少14個月之實體商店營收年增12.6%，不如市場預估的年增14.7%，且與第三財季的成長23%相比大幅滑落。

該公司在美國的線上銷售增長雖仍強勁，但成長力道也有所放緩。第四財季成長89.3%，遠不及第三財季的成長174%和第二財季的成長242%。

百思買預估，本財年線上銷售額將占公司國內總營收額約40%。

營收成長放緩對百思買的人力部署造成影響。執行長Corie Barry在法說會上表示，上年度剛開始時公司員工人數為12.3萬人，到年底時剩下約10.2萬人，減少了約2.1萬人或17%。她並表示，遇缺不補是人力減少的主要原因，本月初公司裁減約5,000名員工，其中大多為全職員工。

Barry表示：「和許多零售商一樣，我們相信去年所見，很多都將成為永久性的。我們的員工與商店始終是我們戰略的核心，公司只是在考慮如何為我們的團隊與實體資產進行最佳部署，以滿足客戶的期望和需求」。

百思買表示資本支出預估介於7.5億～8.5億美元，並計畫回購至少20億美元自家股票。此外，其董事會批准將季度股利提高27%，為每股70美分。

(時報資訊)