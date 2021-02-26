中國大陸海關總署昨天透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，通知台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停我國鳳梨輸入，也是首度因檢疫因素暫停水果輸出，恐有逾4萬噸鳳梨無法銷陸，對此，農委會主委陳吉仲今天表示，預計花費10億元經費，持續外銷至中國以外市場、目標為3萬公噸，全面啟動國內行銷，多元加工目標則有2萬噸，要讓鳳梨產地價維持在前2年均價每公斤21元以上。

據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為中國大陸，達4萬1661公噸、占比逾9成，種植面積以屏東縣最多，而台南市、高雄則再次之。

陳吉仲強調，預計從3月1日起花費10億元預算，讓鳳梨價格維持在每公斤21元，預估無法銷陸的5萬噸中，將把外銷至中國以外的市場設定在3萬噸，其他的2萬噸則會請業者以外銷價格收購鳳梨，再做成加工，並全面啟動國內行銷，「等同禁止輸出至大陸的影響減少不會有損失」，呼籲2300萬人民一起消費鳳梨，一定可以度過這樣的挑戰。

(中時 )