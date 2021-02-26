年前高麗菜價格較優，吸引不少農民趁勢大量種植，且其栽種所需時間較短，從種植播種到採收，只需要耗費2個半月，未料農曆年後，由於產量過剩、供過於求，導致價格慘跌，一路跌破批發監控價5.3元，共計慘跌7成以上，讓農民欲哭無淚，產量激增讓價格暴跌，不僅賣不出去，光是收成就是耗費成本。
市場處指出，今年氣候穩定，全國各產地高麗菜盛產，北市府為了協助農民舒緩盛產高麗菜，並讓國內消費者都能即時品嚐當季好滋味、維持農民基本收益，於26日辦理「高麗菜團購活動」，由市府員工齊心支持在地農產。
市場處表示，這次團購高麗菜產地主要來自雲林、嘉義及彰化地區，每箱約20公斤，總計購買273箱共5460公斤，並於26日完成送貨，目前高麗菜正值產期，高麗菜富含維生素A、B2、C、維生素、礦物質、纖維素，營養價值高，品質優良、價格實惠，建議民眾可多加選購。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。