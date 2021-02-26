農曆年後為求職轉職的旺季，北市勞動局就業服務處辦理北市府就業甄選活動，自26日上午10時起至3月4日下午5時受理網路報名，並於3月27、28日舉辦甄選。勞動局長陳信瑜表示，此次就業甄選共有34個機關，提供87個職缺，月薪為高達64K，歡迎加入北市府公部門大家庭。

陳信瑜指出，市府開的缺包括，企劃師、規劃師、約僱人員、工程師、護理師、社工員，或是專案技工、工友、駕駛等職缺；此次就業甄選共有34個機關，提供87個職缺，薪資40K以上的職缺多達36個，更有4個職缺起薪上看52K。

其中，交通局聘用研究員提供5萬8858元的薪資，工作內容為辦理交通維持計畫研擬交通改善策略審議與評估；研究發展考核委員會約聘企劃師更高達56K至64K，工作內容為辦理綜合規劃與推動北市府1999話務服務業務。

另外，還有11間北市學校提供各類型的職缺，包含約僱教師助理員、廚工、約聘學務新人力及約聘護理師，陳信瑜說，歡迎具備相關知能，且喜歡學校環境及與學生接觸的民眾不要錯過。

就服處指出，就業甄選數位化系統推出至今，報名人數日益上升，報考人在家即可使用電腦、手機，就能完成報名，顯示市府e化政策帶給報考人更具便利性。提醒報考人報名前，可先觀看就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統上傳並填妥資料，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在截止日登入，以免網路流量壅塞，影響權益。

(中時 )