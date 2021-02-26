一名老婦24日晚間神情緊張衝入台中市警烏日分局大肚分駐所，眼眶泛紅、情緒激動的表示兒子失蹤，警方得知，老婦的兒子當天徒步離家，並揚言輕生，員警立刻陪同老婦沿路尋找，最後在某加油站找到意圖尋短的黃男，未料黃男見到員警，激動得拿起油槍要喝汽油，副所長立刻送他一個大外哥，黃男之後立即上前使出柔道大外割，將黃壓制在。

本月24日晚間18時許一名老婦人急忙跑進大肚分駐所，眼眶泛紅激動地無法控制情緒，警方趕緊上前安撫，老婦人表示兒子當天不知道怎麼了徒步離家，一路從台中市龍井區沿路步行至大肚區，母親跟隨在黃姓兒子後方，兒子沿路向年邁母親表示不想活，請家人好好照顧自己。因年邁老母親無法跟上兒子步伐，看見前方有派出所，馬上跑進所內向員警求救。

員警聽說黃男想輕生，為與死神搶人，副所長張家隆與警員張嘉紋立即請年邁母親上警車，在車潮最多的下班尖峰時間，沿路與年邁老母親一起找尋黃男，副所長張家隆更在搜尋途中持續與所內值班聯繫。

當時警方一路鳴笛，載著年邁母親，終於在台中市大肚區沙田路一段路邊，尋獲持有精障手冊的黃男。當時兩眼無神的黃男在台中市大肚區沙田路一段徘徊，並且喃喃自語聲稱想輕生，突然間黃姓男子見前方有加油站，立即衝過去嘴含油槍試圖喝汽油，副所長張家隆即時見狀，衝上前將黃男大外割，壓制在地，避免悲劇發生，才結束這場驚魂的尋人之旅。

黃男家屬事後大讚警方積極處理的態度，順利於報案後15分鐘內尋回自己心愛的家人，避免憾事發生。

大肚分駐所長楊儒陸表示，在現今日益繁多的警務工作，拯救生命不僅僅是身為警察的職責，更是能展現人性光輝的一面。副所長張家隆、警員張嘉紋此案表現專業細膩、堅定果決，足為所內同仁之模範，除此之外也表示自殺不能解決問題，若家人有疑似憂鬱或自殺傾向，家屬除了多適時關懷，更應提早協助就醫治療。

(中時新聞網)