中華電信總經理郭水義透露，除了5G，未來在beyond 5G、甚至6G時代來臨前的低軌道衛星通訊產業，中華電信與緯創集團旗下企業都有合作的機會及空間。

中華電信數據分公司總經理林昭陽進一步指出，不管是beyond 5G還是全球現正全面角力的「太空競賽」，首先要上得了「雲」，才能騰雲駕霧展開競賽。中華電信25日宣布參股緯創集團子公司緯謙科技，透過策略投資，中華電信正式展開與緯創集團深化合作，市場解讀，中華電信參股緯謙，也有意為beyond 5G甚至6G展開暖身布局。

除了緯謙，郭水義透露，中華電信也已經與緯創旗下啟碁展開5G企業專網合作，中華電與緯創未來將拉高至集團間的深化策略合作。

據了解，2020年下半年，緯創集團董事長林憲銘與緯創副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙共同拜會中華電信高層，促成中華電入股緯謙及兩個集團深度合作。

(工商 )