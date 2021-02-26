公視、myVideo出品臺劇《天橋上的魔術師》上週開播好評不斷，26日釋出最新預告，「阿派」朱軒洋、「阿猴」羅士齊、「阿澤」宋柏緯大跳把妹舞步，朱軒洋、羅士齊都卯足全力追求「小蘭」盧以恩，儘管和好友追同一女生，朱軒洋仍深情守候兄弟，像是知道「阿猴」有經濟壓力，會貼心幫買宵夜、在制服店工作也不斷幫對方做業績，暗飄BL腐味。此外「阿猴」隻身來台北工作養家，夜晚打公共電話回家哄妹妹，深情內斂模樣迷倒阿派、小蘭，更讓觀眾看得揪心。

朱軒洋和羅士齊戲裡戲外都成為好兄弟，朱軒洋透露，有看李安導演《斷背山》做功課，「他一直在摸索自己喜歡的東西，喜歡的人，就是一種想要對一個人好的樣子。」他讚羅士齊宛如魔術師，有種魔力「讓我想要去找他講話」，聊到若劇中角色「阿派」最後能跟「阿猴」告白的話，朱軒洋直呼會跟對方說「我會繼續幫你買宵夜！」

朱軒洋和劇中弟弟「阿蓋」羅謙紹活靈活現表演，開播後也擄獲不少觀眾的心。朱軒洋透露，因戲跟弟弟培養超級好感情，笑說「他每天都在刷新我的三觀！」正好拍戲時遇到過年，羅謙紹甚至自己準備紅包，裡面放自己的畫送給其他演員們，可愛心意滿點。朱軒洋也大讚羅謙紹不僅天馬行空，而且很乖巧，拍戲期間還夢過羅謙紹「夢中他真的是我弟，起來都快哭了」。

劇組也釋出最新花絮特效篇，像是首集出現的「班馬」讓觀眾驚艷不已，4th Creative Party韓國技術總監劉泰槿也現身說法，提及打造過程「按照肌肉比例和骨骼型態製作，所有部位的毛髮質感、長度、生長方向和密度都不同，為了盡可能製作出接近真實的腳，傾注了很多心血。」導演楊雅喆表示，這次跨國特效合作難度高，但成就了一件非常魔幻的事，還包括音樂、音效、剪接的長度，都要經過高密度精密計算，背景合成都需要真功夫的專業。《天橋上的魔術師》20日起每週六晚間9點，公視頻道、myVideo首播及上架，10點、11點 Netflix台灣新集數上架，11點 公視+新集數上架。

朱軒洋、羅士齊、宋柏緯大跳把妹舞步。（公視提供）

羅士齊深情彈吉他。（公視提供）

《天橋上的魔術師》劇中呈現八零年代年輕人溜冰等休閒娛樂。（公視提供）

羅士齊（左起）、宋柏緯、盧以恩、朱軒洋劇中呈現青少男女青春愛戀。（公視提供）

「阿派」朱軒洋和戲裡弟弟「阿蓋」羅謙紹感情好。（公視提供）

朱軒洋劇中不時耍帥撩妹。（公視提供）

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