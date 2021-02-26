刑事局統計，去年民眾最常遭受詐騙的手法依序為解除分期付款、假網拍及假投資。為提升民眾防詐免疫力，刑事局26日下午在西門町結合在地商家「台灣鹽酥雞」西門直營店，舉辦「吃炸雞、反詐欺」犯罪預防宣導活動。

警方表示，台灣鹽酥雞對警方提升民眾反詐意識理念相當支持，無償提供今天活動炸雞兌換券。民眾只要進行反詐騙有獎問答互動，抽出常見的詐騙手法題目後，回答該種詐騙手法關鍵字，答對即可獲得炸雞兌換券一張。

今天適逢元宵節，刑事局也在臉書CIB局長室粉絲專頁，同步舉辦猜燈謎活動，將抽出數位答題正確民眾，於活動後寄送炸雞兌換券一張及刑事局牛年一元賀卡，作為參與活動獎勵，讓無法到場的民眾也可以上臉書CIB局長室粉絲專頁，共同參與宣導活動。

刑事局表示，詐騙花招推陳出新，但只要把握「calm(冷靜)、check(查證)、call(求助)3C原則」，接到陌生來電或訊息保持冷靜，交易匯款前務必再三思量，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助。

(中時 )