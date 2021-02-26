陸方來函指出從台灣鳳梨檢驗出三種介殼蟲，會危害多種作物，對大陸農業造成威脅，因此依據大陸相關法規與標準，將從下周一起暫停台灣鳳梨輸入大陸。對此，農委會主委陳吉仲表示，希望國台辦用專業的字眼說明，而不是形容詞。且在邊境驗出介殼蟲，透過煙燻方式即可進入市場，日本就是很好的例子，大陸片面禁掉一切，不合國際規範作法。

大陸昨來函指出，自2020年起大陸海關多次從台灣輸出的鳳梨中檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」、「新菠蘿灰粉介殼蟲」、「菝葜黑圓盾介殼蟲」等有害生物，而這三種有害生物危害多種蔬果、糧食作物，若傳入將對大陸農業生產造成嚴重威脅，為防範植物疫情風險，「依據大陸相關法規和標準，海關總署決定自2021年3月1日起暫停台灣地區鳳梨輸入大陸。」

陸禁台灣鳳梨真實原因，農委會表示，希望國台辦用專業的字眼說明，而不是形容詞。（圖／翻攝自直播）

針對國台辦的新聞稿明確指出「禁台灣鳳梨輸入是正常的生物安全防範措施」，陳吉仲回應道，請用專業的字眼來說明，而不是用一堆形容詞。所有的國際規範都有完整的說明，且從這樣的角度切入，在大陸的所有動植物病蟲害比較多還是台灣？而我們還是一樣大量的進口對岸的農產品。

另外針對陸方表示自台灣鳳梨中檢出的三種介殼蟲，防檢局長杜文珍表示，在邊境檢驗出來的時候，可以透過煙燻方式處理，就能直接進入市場，日本就是一個很好的案例。而台灣從去年10月19日起，農民們都很配合果園防治及包裝場的管理措施，介殼蟲的問題都已解決，從去年十月至今輸出到陸的鳳梨都是沒問題的。

陳吉仲也說，針對介殼蟲的問題，與其他國家都會先溝通採取解決方式，但陸方什麼都沒有做，只說從鳳梨中檢驗出有害生物，就決定整個禁掉、片面決定了一切。這是不符合國際規範的說法，我們希望大陸了本身糧食安全問題，不應該透過這樣的方式，阻礙正常農產品貿易。

【LIVE直播】農委會召開「大陸暫停台灣鳳梨輸入」記者會。（中時新聞網）

(中時新聞網)