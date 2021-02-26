台中市北屯區仁愛之家「新多功能大樓」，26日舉行動土典禮，斥資4.5億元的仁愛之家「新多功能大樓」，提供中、低收入長者安寧照顧、失智照顧專區等連續性服務，預計111年底完工。市長盧秀燕指出，人力、物力、預算均到位，完工後服務人數將3倍增，有專業醫生進駐全面醫療照護，顧長者健康。

「迎接高齡社會來臨」市長盧秀燕說，做好長照不是口號，行動最重要，仁愛之家有45年歷史，主要照顧弱勢無依的中、低收入長者，目前共服務148位長輩，為擴大照顧能量，市府建置新大樓，服務人數將3倍增，從目前服務148位長輩提升至420人。

盧秀燕表示，仁愛之家「新多功能大樓」，總經費4億5010萬5000元，地方自籌約3億6910萬5000元，感謝在地議員及地方支持，也感謝衛服部前瞻基礎建設計畫補助經費約8100萬元，中央、地方一起努力將長照工作做得更好，除了仁愛之家，未來包括市立醫院、安養據點都將持續努力照顧長輩，做到富市台中、新好生活，「新好長照一起努力」。

社會局長彭懷真指出，台中長者人數已超過38萬人，仁愛之家延伸服務對象，新功能大樓落成後，除提供原本的安養、養護、日間照護外，也將提供長期照顧、安寧照顧、失智照顧專區，機構內有特約地區性醫療醫生駐診，讓長者享有專業醫療照護，並設置卡拉ok、槌球、園藝治療等社團，鼓勵長輩多元學習與交流。

建設局長陳大田說，「新多功能大樓」，為地下1層、地上4層的照顧園區，規劃養護區93床、長期照護區66床及失智照顧區53床，有用餐、交誼、烹飪、護理、洗澡、如廁及汙物處理等公共服務空間，並以「小家」概念發展單元照顧，建置長輩團體生活場域，增加公共交流機會。

此外，也規劃將室內走廊寬度由法規規定1．6米加寬為2．4米，可供2台輪椅交會，各層設計連續性半戶外走廊及屋頂空中花園，保留與自然接觸空間，除可藉由園藝工作擁抱自然外，也可做為階段性避難動線及空間。

仁愛之家平均78歲的長輩組成動齡樂團帶來精采太鼓表演，阿公阿嬤活力不輸年輕人，地方人士與民代及地方鄰里長共襄盛舉，仁愛之家長輩也到場見證歷史一刻。

(中時 )