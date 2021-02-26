全台碳排第一大戶台電為擴建大潭電廠，民進黨將「珍愛藻礁公投」與「重啟核四」畫上等號，要為第三天然氣接收站掃除障礙。面對環團呼籲開發區要避開藻礁，經濟部長王美花今天強硬表示，第三天然氣接收站已避開藻礁區，預計明年10月完成第一個儲槽，並開始供氣；2023年3個機組陸續供電。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。當國民黨、民眾黨、時代力量，全面表態支持珍愛藻礁公投後，府院黨全面反擊，強調將依照計畫興建，並把公投與核四做連結。

面對環團的呼籲，王美花表示，能源轉型過程中，需要有低碳排的天然氣讓發電穩定供應；只要三接開始供氣後，讓大潭電廠7、8、9號三部燃氣機組上線，對北部1000萬人口、新竹科學園區都將產生穩定供電的效果。

面對破壞藻礁的問題，王美花強調，第三天然氣接收站已經縮到原來的1／10，為了讓我們在能源轉型過程中，還是要有比較低碳排的天然氣來穩定供應。

王美花說，第三天然氣接收站的工程是採用最友善工法進行，已經避開藻礁區，希望明年10月第一個儲槽完成後開始供氣，2023年3個機組陸續供電，讓台灣的產業持續發展。

針對王美花強調「工程已避開藻礁區」，經查，珍愛藻礁公投工作小組指出，觀塘工業港開發範圍下方就是藻礁生態系；且根據觀塘工業港環評資料載明，「本計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，礁岩厚度自0.4~1.2m不等」，代表中油、經濟部說法是在誤導大眾。

(中時 )