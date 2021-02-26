藝人黃瑄和新加坡老公馬卡龍2017年結婚，相識快5年時間，都是遠距離戀愛、結婚、家庭，又因為疫情關係，夫妻倆已1年沒見面。日前逢農曆新年，老公待在新加坡未能來台，而初三正好是西洋情人節，老公特地從新加坡寄手寫卡片給她，還附信用卡，要她「有喜歡的或兒子需要的東西，就拿去刷」，雖然信件延遲許久才收到，但她感動到眼角泛淚，她期盼疫情趕快平復，一家人能儘早團聚。

黃瑄和劉奕日前上「鳳凰藝能」直播，黃瑄透露日前趁《多情城市》放假，帶兒子去親戚家拜年吃飯，沒想到大家都超疼愛兒子，還特別準備壓歲紅包，讓她又驚又喜。她也笑說過年期間都沒忌口，年後褲子變緊，上直播前還不敢量體重，自虧是「鴕鳥」不敢面對真相。兩人還應粉絲要求PK棒式，最後由黃瑄小勝，她開心笑說靠意志力小贏劉奕，不服輸的劉奕更宣戰要挑戰倒立，讓黃瑄連忙求饒。劉奕也現場示範幾個簡單動作，提醒大家運動後可以拉筋放鬆。

黃瑄（右）跟劉奕上鳳凰直播分享居家減重運動。（民視提供）

黃瑄邊做棒式運動、邊用點讀筆完成讀完26個字母，順利帶回一整組點讀筆禮盒。（民視提供）

劉奕現場示範倒立讓黃瑄求饒。（民視提供）

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