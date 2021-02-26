【旅遊經 洪書瑱報導】

今（26）日元宵節，想怎麼慶元宵呢？依照民間習俗，家家戶戶都會在元宵節準備象徵團圓應景的「元宵」或「湯圓」來品嚐！其中，基隆市長林右昌於日前(23)日公開向各縣市的元宵下戰帖，推薦基隆在地元宵名店的「酒釀湯圓」是全國最好吃，提醒大家來到基隆千萬不要錯過，也歡迎各地元宵來一較高下。而新竹市長也在元宵節前夕，頗有不服之意，也一次公開他私藏許久並「下香」至愛店，供民眾參考，在新竹能地道地吃道地湯圓，而基隆與新竹「開戰」與「開讚」，您挺誰？

基隆市長林右昌以基隆市長的身份，向全國各縣市的元宵下戰帖，相信基隆市的全家福「酒釀湯圓」是全國最好吃！最有特色；包括「全家福元宵」以及「大觀園鹹湯圓」，兩家都在基隆開業超過50年的在地老店，來到基隆不管是要吃甜元宵或是鹹湯圓，都可以一飽口福。

推薦基隆市的全家福「酒釀湯圓」以及「大觀園鹹湯圓」（基隆市觀銷處城市交流及行銷科提供）

「全家福元宵」位於廟口夜市，主打酒釀及桂花湯圓，包裹每顆湯圓的外皮Q彈綿密，芝麻內餡飽滿濃郁，不論搭配酒釀湯底或桂花湯底都富有多層次的口感，店內販售的冷凍湯圓，也是最佳伴手禮選項。「大觀園鹹湯圓」位於基隆人的廚房仁愛市場一樓，湯圓的外皮光亮透白，吃起來有糯米的Q彈黏牙感，內餡由濃厚的醬油紅燒肉所組成，咬下去的每一口都能唇齒留香，遊客來到基隆千萬不能錯過這兩家獨特的人氣湯圓。

而新竹市長接下戰帖，甚至特地「下香」大方分享他私房愛店，而民眾可按圖索驥前往新竹市長從小就常光顧的光華冰菓店、濃濃古早味的早點四果湯，還有吃起來軟QQ的糯米水餃和榮記客家湯圓。

新竹市長林智堅至光華冰果店（新竹市政府提供）

新竹市長林智堅到被網友封為「在地人讚不絕口的30年冰店」光華冰菓店，這裡除了有夏日消暑的剉冰，冬日裡湯圓和燒仙草更是熱銷。市長說，芝麻湯圓一擠就爆漿，搭配濃郁的紅豆湯底，「新竹湯圓有多讚，看我手勢就知道」，邊吃邊比出大大的「讚」，並透漏自己從小就常來，婚後太太也常常自己來買。

北門老街「早點四果湯」（新竹市政府提供）

招牌四果湯有燕麥、芋頭、花生、綠豆、西谷米、QQ餡料豐富（新竹市政府提供）

另一家「早點四果湯」位於北門老街，則是老新竹人的最愛。林智堅市長點了紅豆湯圓和四果湯，招牌四果湯裡面有豐富的餡料，燕麥、芋頭、花生、綠豆、西谷米、QQ，讓他大讚是「四十年沒變的口味」，充滿了兒時回憶，歡迎大家來品嚐、懷舊。

隱身在中央市場已飄香70年的糯米水餃店（新竹市政府提供）

橢圓形的糯米水餃長得像小顆鹹湯圓，皮薄嫩Q（新竹市政府提供）

隱身在中央市場、飄香70年的糯米水餃店，林智堅市長大推糯米水餃搭骨仔肉湯！橢圓形的糯米水餃長得像小顆的鹹湯圓，皮薄嫩Q，市長回憶以前常常帶阿公來吃，十分懷念。

武昌街「榮記客家湯圓」（新竹市政府提供）

新竹市長林智堅推薦榮記客家湯圓（新竹市政府提供）

位於武昌街上的榮記客家湯圓，則有獨家自製的手工湯圓、以及各式古早味客家小吃。林智堅市長推薦客家湯圓和「新竹獨有」的粉腸，搭上老闆娘秘制的檸檬辣椒醬，口感甚至帶有一些泰式風味，淋在客家粄條上也很搭！

林智堅市長表示，每個城市都有自己的美食文化，就如新竹有名的是貢丸米粉很有名、彰化基隆則以肉圓聞名，呈現出台灣獨有的魅力，歡迎大家趁228連假一起來新竹市吃湯圓元宵！而此役基隆和新竹兩地市長元宵「雙林」「開讚」，您究竟挺誰？您心目中最佳「元宵」或「湯圓」又是誰家？

(本文由旅遊經提供)

(中時新聞網)