【愛傳媒陳玲玲專欄】河瀨直美以自然寫意的影像及詩意見長，是我喜歡的女導演！

河瀨直美的新片《晨曦將至》將收養孩子的議題搬上大銀幕，現實中也是被收養的河瀨直美表示，「我一直思索親生父母在哪？也想尋根。」

揉合過往河瀨直美的獨特美學，記錄式影像，改編文學的敘事，以景喻情顯得更有韻味。

大量的空景，撫平時序與情緒的交錯，和以往作品一樣捕捉許多風景的片段，大量的空鏡頭，山、海、樹林、水鳥，暗喻深藏在背後的情感洶湧！

日本社會慣於避談小孩收養，河瀨直美也希望「晨曦將至」能讓大家關注這個議題。

河瀨直美過去的作品《聖草之愛》邀法國女演員茱麗葉畢諾許演出，講述一段森林中發生的故事充滿詩意、故事唯美，把簡單故事說得很深刻。

《戀戀銅鑼燒》將溫暖化為味蕾的記憶⋯⋯

樹木希林將溫暖注入豆餡內，希望吃的人幸福，溫暖了身體，也療癒了內心。她的出現教會了其他的人存在的意義。

《萌之朱雀》是自然寫意、以景喻情的紀錄式風格！

河濑直美，日本電影界著名女導演，幼時雙親離婚，她由祖父的姐姐養育成人。小時候的她跟隨老人的腳步走遍奈良周圍的深山老林，對河瀨直美而言，這經歷深深的影響她的電影！

以紀錄片起家的河瀨直美，1997年，河濑直美完成了她的首部劇情長片《萌之朱雀》，並在1997年坎城電影上獲得金攝影機獎（導演新人），劇情長片如《螢火蟲》在盧卡諾影展拿下C.I.C.A.E.獎、更憑藉《殯之森》拿下坎城影展評審團大獎，之後的河瀨直美便一直受到坎城影展青睞，作品屢次入主坎城影展。

《晨曦將至》代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片，同時入選2020年坎城影展！這部電影在個人藝術風格與主流電影間，取得絕佳的平衡！

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(中時新聞網)