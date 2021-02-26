蘇慧倫代言廣告近日曝光。（相信音樂提供）

處探險 蘇慧倫相隔五年再接代言，為全聯OFF COFFEE推出限定杯套，電視廣告26日曝光，廣告也可說是蘇慧倫日常的寫照，在先生和孩子出門後自己逛超市，忙裡偷閒的個人時光裡，一杯咖啡開啟一天的儀式。日前拍攝廣告當天寒流來襲，強遇6度低溫又飄雨，蘇慧倫全身貼滿暖暖包上工，擔心晚上睡不著平常一天只喝一杯咖啡的她，為了廣告需求需要不同角度鏡位，敬業地配合導演一杯接著一杯喝，一週的咖啡額度全在當天都喝完。

拍攝當天一收工，蘇慧倫主婦魂上身，馬上在全聯大採購，現場傳授如何挑選食材新不新鮮，還用口頭煮了一道拿手好菜「蘑菇香菜燉飯」。 廣告中，蘇慧倫有句台詞「不管再忙再累，有個地方停下來，讓我能說想說的話」，女孩對著咖啡「黑洞」訴說心裡話，現實生活中，蘇慧倫坦言自己也有個「黑洞頻率」，當有壓力想舒壓時，「我有一個本子，把心中情緒不好的事紀錄下來，過一陣子再回去看，會覺得很好笑，寫下來也是很好的方式」。

今適逢元宵節，蘇慧倫不必忙著採購元宵，全因親友已送她上百顆元宵、塞滿家裡冰箱，她打趣自嘲：「請大家不要忘了我是靠臉吃飯的人，如果臉跟元宵一樣圓，會被經紀人罵。」這些「甜蜜的負擔」她會應景嚐一些，其他則分送出去，獨樂樂不如眾樂樂。問及印象最深刻的元宵節，她透露小時候都會和鄰居的男孩們拿著火把或是把奶粉罐打洞當提燈籠到處探險，很可惜現在都是多是電子燈籠，只能和兒子口述這項傳統。

(中時 )