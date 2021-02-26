鹽水蜂炮交通管制圖。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

因考量疫情，今年度鹽水蜂炮26日6時起炮城集中於鹽水武廟廣場施放，下午2點起進行交通管制，當地居民表示，少數民眾仍將於自家前施放蜂炮，但在地臉書瘋傳，除了600名警力進駐，還有2名檢察官進駐，台南市警方表示，檢察官進駐為假消息，請民眾勿散播謠言，警方正在追查假消息來源。

當地民眾表示，沒見過這麼冷清的元宵節，維持秩序警察人數比遊客多。由於鄰近道路下午2點開始管制，部分當地居民未拿到通行證，亂成一團。也有民眾在當地臉書社團留言，市府派600名警力、2名檢察官進駐鹽水蜂炮，民眾紛紛臆測檢察官進駐原因。

台南市警察局表示，今年鹽水蜂炮於鹽水武廟廣場舉辦，現場採取嚴格人車管制及防疫措施，未開放一般民眾參與，鄰近道路和平路、三福路、朝琴路從下午2時起開始管制，提醒用路人依現場警察指揮引導改道其他道路。

武廟路（和平路至三福路）及北門路（三福路至清湶路），不開放民眾及車輛進入，僅炮城施放人員憑工作證、公務車輛及緊急消防救護車輛通行。

另和平路（三福路至清湶路）以南、三福路（和平路至朝琴路）以東、清湶路（和平路至朝琴路）以西及朝琴路（清湶路至三福路）以北（不含上述路段）間之區域，將進行車輛管制，時間亦提早自26日下午2時起至27日2時止，管制二輪(含)以上車輛進入，僅開放公務車輛、緊急消防救護車輛、持炮城施放人員工作證及持通行證居民進入。

另朝琴路與和平路口、金和路與仁愛路口、忠孝路與月津路口、忠孝路與南太路口、忠孝路與南門路口及忠孝路與信義路口為交通疏導管制點，請依現場員警指揮行駛。

(中時 )