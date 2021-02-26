據知情人士透露，德國健康涼鞋製造商勃肯(Birkenstock)即將被出售，有興趣競價的買家包括英法私募股權公司L Catterton，以及億萬富翁的LVMH董事長Bernard Arnault。

據三名進行談判的人士指出，勃肯希望以40億歐元賣出。公司老闆Christian Birkenstock和Alexander Birkenstock兩兄弟希望維持少數股權，勃肯希望新東家能在亞洲市場有更大的斬獲。

彭博此前率先報導該消息，路透則追蹤了收購談判的消息。勃肯並沒有證實或否認該消息，L Catterton也不願進行評論。據SWR最新報導，業界傳出LVMH老闆Arnault也直接參與了談判，該法國最大時尚集團擁有Dior、LV等精品品牌。

談判細節必須進一步澄清，據了解，預計最晚在下周初將有收購結論的宣布。

勃肯在全球擁有3400名員工，一直由家族人士經營，三年前才引入外部經理人進行公司管理。勃肯在2019年僅實現7.2億歐元營收和1.3億歐元淨利。

(時報資訊)