券商公會理事長賀鳴珩今天再次呼籲，希望相關主管機關儘速通過權證避險降稅由現行的千分之3降至千分之1，若無法儘速調降權證避險股票交易稅，台灣金融商品依舊仰賴舶來品進口。另外，今年底到期的現股當沖降稅期盼再延長10年。

證券商從86年6月開始發行權證，109年全體權證發行券商稅前虧損405億元(排除發行權證虧損最大的證券商稅前淨利為6.3億元)，其中，交易稅16.1億元、發行費用18.4億元。

而券商負有法規要求的造市責任，且須進行動態避險，證券商發行權證後，進行造市已繳交千分之1的證交稅，對應?補避險標的股票還要繳千分之3的證交稅，導致權證造市稅賦負擔過重，影響權證交易量、造市品質及權證市場。

券商公會指出，為實現總統蔡英文打造台灣成為高階資產管理中心的目標，建議券商因法定造市所從事權證避險交易的股票買賣調降證券交易稅稅率為千分之1，才有機會達成產品自製、進口替代、創造就業。

此外，上市櫃股票當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5，將於今年底屆滿，有鑑於實施股票當日沖銷交易降稅不但有效帶動整體證券市場活絡，並促使證交稅收增加，建議降稅再延長10年，至120年12月31日止。

(時報資訊)