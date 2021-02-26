交通部長林佳龍視察坪林行控中心。（王揚傑攝）

交通部長林佳龍視察坪林行控中心。（王揚傑攝）

交通部長林佳龍視察坪林行控中心。（王揚傑攝）

交通部長林佳龍視察坪林行控中心，致贈工作人員加菜金。（王揚傑攝）

因應228連假，交通部長林佳龍今（26）日下午1時至坪林交通控制中心視察輸運情形，同時慰勉工作人員，林佳龍指出，這次228連假民眾將以短途旅遊為主，交通部已做好宣導與分流等各項相應措施。

對於選擇視察坪林行控而不是泰山的北區行控中心，媒體詢問林佳龍是否預判國5是這次連假最為瓶頸的路段？林佳龍認為，因為春節過後228連假3天，相對很多返鄉的民眾，這次會以短途旅遊為主，因此北部地區很多人會往東部去，另外各地大概也以短途旅遊為主，所以針對這些地方加強疏運宣導與各種因應措施。

林佳龍對於今天上午國5的交通狀況表示，根據高公局分析，今日上午9時之後，國5的車流就大量增加，達每小時2000輛，但較過去端午節相對沒那麼塞，因為根據過去的經驗檢討精進，利用大數據的分析，做好輸運的宣導與分流，所以預期會有部分用路人提早上路，另有幾項措施達到效果，包括大家運用資訊平台1968APP、幸福公路APP，並鼓勵民眾多利用公共運輸。

林佳龍說，對於龜速車或肇事所造成的塞車，影響整個行車效率，這部分在國5及蘇花改除了把國道速限提高到70公里，60公里就會警示，根據錄影資料，除大客車專用道可快速通行外，在進出隧道時往往放慢車速，一出隧道就相當順暢，這部分如果可以維持在速限65公里以上，應有改善的空間。

林佳龍表示，228連假在春節剛過之後，會是以短途旅遊為主，特定路段交通部有大數據分析，將搭配風景區協調行控。可看到蘇花改過去這幾次已相對順暢，公路總局接管沿路號誌有其效果，以前是從中央到地方不同單位控制號誌，所以這次會特別派一位次長，在收假日北返的時候做跨單位協調，根據即時路況調整，包括高乘載與替代道路，參考蘇花改與國5之間高快速道路的整合，在資訊上透過行控中心，精進做好號誌與儀控。

(中時 )