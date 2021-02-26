打完上半場，取得預賽第1晉級的政治大學，竟然爆冷以32比33落後高雄師大，幸好洪楷傑第3節挺身而出，帶領政大打出一波15比2猛攻，最後以78比64取得富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男生組8強複賽首勝，政大總教練陳子威當然把勝利歸功洪楷傑。

「我們畢竟比較少在新莊體育館比賽，一開始命中率很低，加上球員情緒太亢奮，太想證明什麼了，幸好我在中場提醒大家別再單打、要打團隊，」陳子威說，「幸好楷傑第3節把我們帶動了起來，這就是我希望他打到大四可在場上做到的東西。」

洪楷傑雖在第3節領軍打出逆轉局面的小高潮，卻在第3節還打不到4分鐘就告退場休息，賽後詢問陳子威為何把洪楷傑換下？讓他連忙喊冤解釋，「是楷傑比起換人手勢說自己想要下場休息，感覺他應該沒力了，那就趕緊把他換下，讓後面的頂上。」

貢獻全隊最高17分的洪楷傑，賽後也坦承自己確實累了，「我當時真的沒力了，我也不知道為什麼，因為對方防守壓迫力還蠻強的，讓我付出蠻多體力，只好拜託教練把我換下去休息！」只是聽到陳子威說他們太少在新莊體育館打球，洪楷傑說：「每個球場都一樣，我都沒差！」

(中時 )