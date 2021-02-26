立委曾銘宗26日在立法院院會質詢時，關切國台辦最新宣布大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，是否大陸還會再擋其他農產品？農委會主委陳吉仲被追問下連回兩次，「不會！」他強調，預估不會有其他「非市場因素」出現，他對兩岸的市場機制「深具信心」。

陳吉仲也提到，政府將對鳳梨農，從各方面支援、減少農民損失，也希望全民支持農民。陸委會主委邱太三也在一旁回應，銷往大陸的農產品有99.7％以上合格率，即是稍有瑕疵，兩岸也有檢疫協議，兩岸主管機關將會進行協商。

(工商 )