無論拜登(Joe Biden)是出於本意,或是考慮到國內政治困難,美國在白宮易主後,似乎沒有改變與中國大陸對抗打算。哥倫比亞大學教授薩克斯(Jeffery D. Sachs)認為,美國保守派應該放下合作等於怯懦的思維,對北京想統治世界或強調專制比民主優越的想法也是誤解,中美合作至少有7大好處,也對拜登解決國內問題有益。

薩克斯主要研究領域是永續發展、公共衛生政策,曾前後擔任3任聯合國秘書長特別顧問,現除在哥大任教,還是該校永續發展中心和聯合國永續發展解決方案網路負責人,他在去年3月發行新書《新外交政策:在美國例外主義之外》(A New Foreign Policy: Beyond American exceptionalism)中呼籲美國放棄民族主義與對過去輝煌的幻想,尋求全球合作。

他在全球最大評論平台之一Project Syndicate,發表《為何美國應追求與中國合作》(Why the US Should Pursue Coorperation with China),指出中美合作可以得到好處包括:和平、擴展的市場、加速的科技進步、避免新軍備競賽、對抗新冠疫情取得進展、健全的全球就業復甦、共同對抗氣候變遷。

自第二次世界大戰建立起「美利堅治世」(Pax Americana)後,最能表達美國外交政策思維的,也許是由前總統小布希(George Walker Bush)在911事件後表達出的態度:你們只能跟隨我們或對抗我們。美國應該領導,盟友應該追隨,而且反對美國領導地位的都會大難臨頭。

薩克斯稱這是簡單又過時的想法,因為美國不再像冷戰時面臨頑強大敵,也不再領導一個能宰制一切的聯盟,而且與中國或其他國家合作所帶來的好處,遠比對抗多。拜登相較前任川普(Donald Trump),包括重新加入《巴黎協定》、WHO(世界衛生組織),尋求重返聯合國人權理事會,承諾重新推動2015年與伊朗的核協議,都積極而令人欽佩,「但拜登早期針對中國和美國領導層的外交政策聲明是有問題的。」

此聲明是指上周拜登在慕尼黑安全會議的致辭,薩克斯認為至少有3點值得憂心。首先是美國回歸成為世界領導者的錯覺。因為美國事實上最近才重返全球多邊主義,而且深受疫情所苦,仍必須解決川普遺留的許多深層創傷,包括為何去年11月還是有近7500萬人投票給他,還有今年1月6日的國會山大暴動,這表示拜登還要考慮國內大量白人至上主義文化問題。

其次是拜登提到「歐美夥伴關係必須繼續像20世紀一樣,成為我們希望在21世紀所實現所有目標的基礎。」薩克斯認為這事實上和川普煽動白人至上區別不大,因為美國和歐盟人口總和只占全人類10%,即使是算上美國和北約成員國也只達12%,而且在世界其他大部分地區看來,北大西洋與種族主義、帝國主義有著持久連繫,跨大西洋聯盟會是所有目標重要和積極的一部分,美國需要的是在全世界範圍的共同領導權,而不是僅限於大西洋和單獨為之。

最後,拜登聲稱美國正在進行民主與專制的偉大意識形態鬥爭,因為在第4次工業革命(註:數位革命)和疫情之下,許多人認為專制獨裁比民主是更佳前進方法,所以必須共同為與中國的長期戰略競爭做準備。

但薩克斯認為,這純屬美國單放面的認知,而應對疫情等問題帶來的政府合法性危機,也不是中國給予或鼓吹的,是西方囿於自身優越感和對其他地區偏見造成的。「美國保守派堅持認為中國將統治世界,這已成為華盛頓兩黨共識基礎。但是中國的目標既不是證明獨裁政體勝過民主,也不像2017年白宮美國安全戰略報告宣稱的是『侵蝕美國的安全與繁榮』。」

薩克斯提及,中國國家主席習近平在包括1月世界經濟論壇(註:俗稱達沃斯論壇)上幾次談話所透露訊息都是基於多邊主義的,而保證中國積極參與抗擊新冠疫情國際合作、市場繼續向世界開放、促進永續發展,還有基於國際法和國際規則的新型國際關係,都符合美國利益。

他說:「拜登對中國外交政策應該從尋求合作,而不是預判衝突開始。美國外交在習近平提及領域與中國接觸將是明智的。當前的敵對言論,可能創造出會自我實現的預言。」最後薩克斯指出中美合作可獲得的7大好處,還可以幫助美國在全球緊張局勢趨緩下克服國內不平等、種族主義、互不信任的危機,這些危機始於2016年川普贏得大選,至今仍在危險地撕裂美國社會。

(中時新聞網)