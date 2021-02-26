個人尖炮

【旅遊經 洪書瑱報導】

客庄十二大節慶-祈福尖炮城即將於明後日(27日及28日)在五溝國小登場，由於今（2021）年適逢六堆300年，相關慶典別具文化傳承意義！而尖炮城的起源為何呢？源於六堆客家先民來台開墾初期之禦敵警示，後來隨著時代的變遷，逐漸演變成結合客家人伯公信仰之春天祈福活動，百餘年來，這項民俗在屏東縣萬巒鄉五溝水年年舉辦未曾中斷。今年是六堆300年，以民俗慶典與歷史緬懷形式凝聚六堆客庄聚落。

屏東縣政府客家事務處長陳麗萍表示，今年尖炮城活動以「水火同源」為主題，水的部分設計寓教於樂之水球尖炮城擴大民眾參與，火的部分延續往年最受歡迎的雲霄尖炮城，並以隘門意象之炮城搭配24節之竹子架設炮籠，祈望今年隨著24節氣的交替均能平安順利。

旗開得勝(圖片由旅遊經提供)

旗開得勝

而相關活動還有象徵客家人敬天崇地精神的盤花競賽與體驗、客家傳統年俗－大聲響跌三烏、探索五溝水之定向越野、傳遞祝福之香包體驗、呈現多元族群特色之藝文英雄帖、好客市集等。為了能讓遊客能深度體驗這具特色之節慶文化，相關單位與旅遊業合作，規劃由通過認證之客庄文化觀光解說員帶領認識六堆，希望在六堆300周年，能留下深刻的記憶與文化永續傳承的種子。

而活動所在地──「五溝水」為全國第一座通過文化部文資登錄「客家夥房聚落群」之文化資產，聚落內腹地不大，停車空間有限，建議民眾搭乘免費接駁車前往活動會場，主辦單位特別規劃三處汽機車停車區及接駁點：內埔線、萬巒線、萬金線，供民眾停車並搭乘接駁車前往會場；此外，亦在五溝社區內規劃二處機車停車區，供民眾使用，之後再步行前往會場。

六堆300周年邀請大家在客家民俗文化之氛圍中感受不一樣的元宵佳節氛圍，但因為還在防疫階段，進入活動會場時採實聯制登錄、入口有紅外線自動測量體温，並請民眾全程戴口罩，實施飲食限制，期望在高標準的防疫措施下，讓民眾能安全的體驗客家節慶活動！

尖炮城(圖片由旅遊經提供)

尖炮城相關活動可至六堆祈福尖炮城官網(http://www.hkjpc.com.tw)查詢。

圖片：屏東縣政府提供

(本文由旅遊經提供)

(中時新聞網)